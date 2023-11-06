Российский боец Шаблий: «В США тренеры учат русский язык, чтобы давать нам подсказки»

Российский боец Bellator Александр Шаблий рассказал о проблеме языкового барьера в США.

«Язык сложно выучить. Естественно я занимаюсь английским, но практиковать его здесь очень тяжело. Надо отдать должное нашим тренерам, которые учат русский язык, чтобы делать нам подсказки на русском. Тренеры адаптируются к этому и подсказывают на русском. Они молодцы, относятся к этому как к своей работе», — сказал Шаблий в интервью MMA.Metaratings.ru.

17 ноября на турнире Bellator 301 Александр Шаблий (23-3) сразится с бразильским спортсменом Патрики Фрейре (25-11).

Последний бой для российского спортсмена завершился победой в начале третьего раунда. Шаблий встречался с Тофиком Мусаевым.