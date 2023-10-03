Кейн Веласкес будет угловым Усмана Нурмагомедова на Bellator 300

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) получил разрешение суда на то, что он будет в углу чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова (17-0) в бою с Брентом Примусом (12-3) 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США. Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер подтвердил это изданию MMA Fighting.

«Он планирует быть угловым. Мы располагаем постановлением суда, разрешающим ему это сделать», — приводит слова Фостера MMA Fighting.

Веласкес предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство в январе 2024-го. В 2022-м он стрелял в Гарри Гуларте — человека, которому предъявлены обвинения в сексуальном растлении 4-летнего сына Веласкеса в детском саду.