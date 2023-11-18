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Гребнев сравнил Александра Шаблия с Макгрегором

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Российский боец Александр Гребнев сравнил Александра Шаблия с Конором Макгрегором после победы россиянина над бразильцем Патрики Фрейре на 301-м номерном турнире Bellator.

«На мой взгляд, Александр является бойцом с идеальной ударной техникой. Бойцов его уровня сложно пересчитать даже на пальцах одной руки. Он отлично ориентируется в бою, когда нужно развить атаку вторым темпом. Шаблий не просто наносит один или два удара, но проводит связку из них, а это крайне трудно.

Во всем мире трудно найти что-то подобное. Нечто схожее есть у Усмана Нурмагомедова, но лучшим примером для сравнения будет Конор Макгрегор. Ирландец комбинаторно бил с рук и добавлял ноги, чем приводил соперников в замешательство. Но сейчас он уже вряд ли сможет такое провернуть», — приводит слова Гребнева RT.

Теперь на счету 30-летнего Шаблия 24 победы и 3 поражения.

Источник: RT
Bellator (Беллатор)
Конор Макгрегор
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