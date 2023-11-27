Анатолий Токов — о тренировках в Дагестане: «Первые две недели я погибал»

Третий номер рейтинга Bellator в среднем весе Анатолий Токов (31-3) признался, что первые дни тренировок в Дагестане были для него очень сложными.

«Там [в Дагестане] есть очень хорошие ребята, сильные, — сказал Токов в интервью «СЭ». — Первые две недели я там, конечно, погибал (смеется). В зале атмосфера хорошая, гостеприимная. У Дяди Расула [Магомедалиева] сразу же там построение, очень много воспитательного процесса для молодых ребят, чтобы они были правильными людьми, достойными. Атмосфера дружелюбная, помогают все друг другу, нет такого, что зарубаются или кого-то пытаются сильно ударить, такого нет. Спарринги жесткие бывают, но не так, чтобы забить, вырубить или еще что-нибудь. В Махачкале люди, на самом деле, по большей части добродушные, все доброжелательные, гостеприимные, добрые, веселые. Злые там очень редко встречаются».

Токов в прошлом бою потерпел поражение от чемпиона Джонни Эблена (14-0) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 4 февраля на Bellator 290 в Инглвуде, США.