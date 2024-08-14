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Сегодня, 14:46

В ACA сообщили, когда состоится титульный бой Туменова и Вагаева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, когда состоится бой между Альбертом Туменовым и Абубакаром Вагаевым.

«Мы исходили из интересов чемпиона. Он сказал, как для него было бы удобнее. Потом мы спросили претендента. Он сказал, что никаких возражений не имеет и будет готов к этому времени. Бой состоится не 4 октября в Грозном, где данный поединок, возможно, был бы логичен. Пройдет чуть позже. По причине того, что бойцам нужно больше времени для подготовки. Не обязательно последний турнир года, но к концу года», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Туменовым и Вагаевым пройдет в рамках финала Гран-при АСА.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Абубакар Вагаев
Альберт Туменов
ММА
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