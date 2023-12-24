Российские бойцы Альберт Туменов и Устармагомед Гаджидаудов проведут поединок в воскресенье, 24 декабря, в Москве в рамках турнира АСА 168. Этот бой станет главным событием вечера. Начало поединка — ориентировочно в 23:00 по московскому времени.

Видеотрансляция турнира АСА 168 пройдет в прямом эфире на официальном сайте промоушена и на каналах холдинга «Матч». Прямая трансляция на телеканале «Матч! Боец» , который покажет все поединки турнира, начнется в 16:25, на «Матч ТВ» будут транслироваться только бои основного карда — эфир стартует в 20:30.

31?летний Туменов выступает в лиге АСА, где не потерпел ни одного поражения в семи боях с 2017 года. Ранее Туменов выступал в UFC, где выиграл пять боев при трех поражениях.

32-летний Гаджидаудов — мастер спорта России по тайскому боксу, чемпион России 2008 года по тайскому боксу среди молодёжи. Он также является многократным чемпионом Дагестана и ЮФО по ушу-саньда и кикбоксингу. С апреля 2014 года Устармагомед выступает в лиге ACA.

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».