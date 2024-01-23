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Гончаров: «Не считаю, что у нас с Вахаевым вражда, мы нормально общаемся»

Алина Савинова
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Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров заявил, что будет рад встретиться с Мухуматом Вахаевым в финале Гран-при.

«Буду только рад решить дело, чтобы ни у кого не осталось никаких вопросов. Ни у него, ни у болельщиков. Сейчас еще есть какой-то предмет для обсуждения. Если наша встреча случится, мы покажем хорошее зрелище. После первого боя прошло много времени. Я уходил из ACA, он уходил, а наш бой все равно состоялся. Хотя я сам забыл про этот бой, и Вахаев перестал говорить. И все равно встреча состоялась. Если суждено, встретимся и в третий раз. Понятно, что мы конкуренты, но я не считаю, что у нас с ним вражда или еще что-то. Мы нормально общаемся», — цитирует Гончарова ММА.Metaratings.ru.

37-летний Гончаров имеет в своем активе 20 побед и три поражения в ММА. На счету 33-летнего Вахаева 11 побед, 5 поражений, один его бой завершился ничьей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/goncharov-ne-schitayu-chto-u-nas-s-vakhaevym-vrazhda-326777/
Евгений Гончаров
Мухумат Вахаев
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