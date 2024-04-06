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Сегодня, 11:09

Бадаев рассказал о мерах безопасности на турнирах ACA после теракта в «Крокусе»

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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал о том, как лига взаимодействует с силовыми государственными структурами перед турнирами.

«Нужно понимать, что меры, которые мы принимаем, очень серьезные. Теракт лишь подтвердил, что мы находимся на правильном пути. АСА — организация, которая проводит спортивные мероприятия. Мы не охранное предприятие или государственное ведомство. Мы арендуем арену, оплачиваем ее, нанимаем ЧОП, волонтеров, создаем порядок в зале», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек.

Источник: MMA.Metaratings.ru
ММА
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