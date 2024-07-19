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Вячеслав Василевский: «Победа Исмаилова над Минеевым не будет сюрпризом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от боя Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

«Победа Исмаилова не будет сюрпризом, потому что если брать их поединки по ММА, по большому счету Вова выигрывал за счет ног, коленей и комбинаций с ними. Он не давал сокращать дистанцию, а опасны для него были только проходы. Такая драка была опаснее для Минеева, хоть он и базовый боксер. Если Мага опять начянет пытаться его убить с первых минут, как делал это в ММА, есть вероятность, что он устанет.

На восемь раундов по три минуты ему может не хватить функционала, а если он будет играть в жесткие пятнашки с большим числом комбинаций и получать удовольствие от процесса, Володе будет сложно, потому что Мага — очень быстрый и неудобный боксер. Брат Маги Рамазан Исмаилов может поставить такой бокс. В принципе ему будет тяжело. Если Мага попытается его нокаутировать и устанет, то Вова его может нокаутировать. Фаворит для меня Мага. Если будет полный бой, он сможет победить по очкам», — цитирует Vprognoze.ru Василевского.

Источник: Vprognoze.ru
Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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