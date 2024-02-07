Джон Райдер объявил о завершении карьеры

35-летний британский боксер Джон Райдер (32-6) сообщил, что больше не будет выступать на профессиональном ринге.

«Хотя мне не удалось завоевать титул чемпиона мира, я достиг и пережил больше, чем мог себе представить, когда впервые надел боксерские перчатки. Я бы не променял это ни на какой пояс. Несмотря на то, что моя профессиональная карьера боксера подошла к концу, спорт не сможет так просто избавиться от меня. Я с нетерпением жду официального начала своей новой карьеры в качестве тренера, работающего вместе с Тони [Симсом] в спортзале Matchroom», — приводит слова Райдера ESPN.

Райдер в прошлом бою проиграл Хайме Мунгие (43-0) техническим нокаутом в девятом раунде. Бой состоялся 27 января в Footprint Center в Фениксе, США.