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Сегодня, 11:10

Альварес: «Бивол побьет Бенавидеса»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2) считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (23-0) одолеет обладателя временного титула WBC в полутяжелом весе Дэвида Бенавидеса (29-0).

«Кто победит в бою между Бенавидесом и Альваресом? Судя по последнему бою Бенавидеса, Бивол победит», — сказал Альварес Fight Hub TV.

Бенавидес победил бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика (20-2) единогласным решением судей (116-112, 117-111, 119-109). Поединок состоялся в рамках полутяжелого веса 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Бивол и Артур Бетербиев (20-0) должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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