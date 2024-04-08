Российские боксеры выступят на чемпионате Европы с флагом и гимном страны

Сборная России выступит с национальным флагом и гимном на чемпионате Европы по боксу-2024.

«Благодаря решению Международной ассоциации бокса мы выступим под флагом и с гимном России», — приводит слова генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко ТАСС.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 15 по 29 апреля в Белграде (Сербия).

Ранее Международная федерация бокса (IBA) отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении атлетов России и Белоруссии национальной идентификации.