Тимоти Брэдли: «Альварес должен подраться либо с Бенавидесом, либо с Биволом»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) должен выйти на ринг с тем, кто «будет бить его в ответ».

«Мы хотим увидеть его в поединке с кем-то своего размера, с кем-то, кто будет бить в ответ. Мы хотим увидеть его против [Дэвида] Бенавидеса. Мы хотим видеть его против [Дмитрия] Бивола в рамках второго среднего веса. Мы не хотим видеть бой с Биволом в полутяжелом весе», — сказал Брэдли в беседе с FightHype.

Альварес победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.