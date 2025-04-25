Источник: Реванш Усика и Дюбуа пройдет 19 июля в Лондоне

Украинский боксер Александр Усик и британец Даниель Дюбуа проведут бой-реванш в супертяжелом весе 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, написал в соцсети X инсайдер ESPN Майк Коппингер.

Первоначально бой планировался на 12 июля, в тот же день, что и Эдгар Берланга — Хамзах Шираз и Шакур Стивенсон — Уильям Зепеда.

В 2023 году в Польше Усик победил Дюбуа. Бой закончился нокаутом в девятом раунде.

38-летний Усик является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23.

27-летний Дюбуа владеет поясом IBF. На его счету 22 победы и 2 поражения.