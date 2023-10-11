Мэнни Пакьяо назвал бойца с самым сильным ударом: «Я до сих пор чувствую его удары»

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) рассказал, что пуэрториканец Мигель Котто (41-6) наносил ему самые сильные удары.

«Я до сих пор чувствую некоторые из тех ударов, которые он наносил мне. Держаться у канатов — не самая лучшая идея, когда ты сражаешься с ним. Он точен, просто невероятен», — сказал Пакьяо RingTV.

Также он добавил, что среди всех его соперников самый крепкий подбородок был у Антонио Маргарито (41-8): «У кого самый крепкий подбородок? У Антонио Маргарито. Мы дрались весной, он был жестким».

Пакьяо победил Маргарито в 2010 году единогласным решением судей (120-108, 118-110, 119-109), а Котто — в 2009 техническим нокаутом в 12 раунде.