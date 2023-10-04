Джермелл Чарло согласился подраться с Тимом Цзю

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA, WBC и IBF Джермелл Чарло (35-2) заявил, что готов свой следующий бой провести против чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Тима Цзю (23-0).

«Я возвращаюсь в первый средний вес, — приводит слова Чарло BoxingScene. — Это будет очень важно. Я легко сделаю вес. Я просто следую планам и дерусь с тем, с кем надо. Главное — стать великим, стать легендой бокса. Надеюсь, вы все включите меня в Зал славы. Я не знаю, кто этим занимается, но я этого заслуживаю. Я просто буду слушать своих тренеров, и если следующим будет Тим Цзю, то я согласен».

Цзю следующий бой должен провести против временного чемпиона по версии WBC Брайана Мендосы (22-2) 15 октября. Для Цзю это будет первая защита титула WBO.

Сауль Альварес (60-2) победил Чарло единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.