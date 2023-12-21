Джермелл Чарло арестован за нападение на жену

Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-2) был арестован и обвинен в нападении с нанесением телесных повреждений своей жене Чиане Уэстбрук, которая подала на временный запретительный ордер и на развод. Чарло был выпущен на свободу под залог, сообщает ESPN.



В мае 2018 года Чарло был обвинен в домашнем насилии после того, как он якобы душил свою тогдашнюю подругу. В следующем году он был оправдан, когда присяжные признали его невиновным.



Чарло потерпел второе поражение от абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.