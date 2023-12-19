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Сегодня, 12:12

Бивол: «В 2024 году я должен подраться за все четыре пояса»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) заявил, что в 2024 году хочет провести два поединка, один — за звание неоспоримого чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Каким должен быть идеальный год? Бой за все четыре пояса. Этот бой должен быть в 2024 году. Я хочу провести минимум два боя, и я хочу быть неоспоримым, но посмотрим», — сказал Бивол Fighthype.

Бивол подерется с Линдоном Артуром (23-1) 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Дмитрий Бивол
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