Бивол: «В 2024 году я должен подраться за все четыре пояса»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) заявил, что в 2024 году хочет провести два поединка, один — за звание неоспоримого чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Каким должен быть идеальный год? Бой за все четыре пояса. Этот бой должен быть в 2024 году. Я хочу провести минимум два боя, и я хочу быть неоспоримым, но посмотрим», — сказал Бивол Fighthype.

Бивол подерется с Линдоном Артуром (23-1) 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.