Бивол ответил Бетербиеву: «Поговорим в ринге»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) не считает, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) избегает с ним боя.

«Я не любитель что-то обсуждать. Придет время, выйдем в ринг и все будет ясно, — сказал Бивол Metaratings. — Поговорим в ринге. В боксе всегда нужно создать интригу между боксерами. «Ты меня избегаешь, не хочешь со мной драться», но по факту мало что зависит от боксеров. К примеру, возможно, Сауль Альварес даже хочет боксировать, но ему команда не может это позволить. Я хочу, Артур хочет, а Боб Арум хочет этого? А говорил ли об этом Эдди Хирн? Тоже не говорил. Нет договоренностей между ними. Все разговоры про «избегаю, не избегаю» — это для публики. Я не большой любитель говорить, что кто-то меня избегает».

Бивол подерется с Линдоном Артуром (23-1) 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бетербиев должен подраться с Каллумом Смитом (29-1) 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.