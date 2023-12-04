Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 08:10

Бивол ответил Бетербиеву: «Поговорим в ринге»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) не считает, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) избегает с ним боя.

«Я не любитель что-то обсуждать. Придет время, выйдем в ринг и все будет ясно, — сказал Бивол Metaratings. — Поговорим в ринге. В боксе всегда нужно создать интригу между боксерами. «Ты меня избегаешь, не хочешь со мной драться», но по факту мало что зависит от боксеров. К примеру, возможно, Сауль Альварес даже хочет боксировать, но ему команда не может это позволить. Я хочу, Артур хочет, а Боб Арум хочет этого? А говорил ли об этом Эдди Хирн? Тоже не говорил. Нет договоренностей между ними. Все разговоры про «избегаю, не избегаю» — это для публики. Я не большой любитель говорить, что кто-то меня избегает».

Бивол подерется с Линдоном Артуром (23-1) 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бетербиев должен подраться с Каллумом Смитом (29-1) 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Модель Анастасия Шубская и хоккеист Александр Овечкин воспитывают двоих сыновей в Америке
Карпин — о матче с ЦСКА: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?»
Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья для призывников
«Разговоры о важном» 4 декабря — тема и программа занятия
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдив
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Промоутер Усика рассказал, сколько еще осталось драться Александру

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости