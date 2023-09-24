Гендир Mayweather Promotions: «Бивол — не элитный боец»

Генеральный директор компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби не считает чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) бойцом элитного уровня.

«Уровень соперников, с которыми встречался Бивол, нельзя назвать элитным, — констатирует Эллерби. — Бивол — сильный парень. Никакого неуважения, но он не элитный боец. Он сильный боец, он хорош, но он не элита», — сказал Эллерби FightHype.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).



