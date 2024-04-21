Девин Хейни хочет получить реванш с Гарсией: «Я все еще чемпион»

Чемпион по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни (31-1) заявил о желании провести реванш с бывшим временным чемпионом в легком весе по версии WBC Райаном Гарсией (25-1).

«Я бы хотел провести реванш. Я дал ему шанс, и будет правильно, если он даст мне ответный шанс. Он не сделал вес, так что я все еще чемпион. Мы можем провести реванш», — сказал Хейни после боя.

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.