Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

22 декабря, 23:45

Даниэль Дюбуа — Джарелл Миллер: время начала и где смотреть трансляцию боя 23 декабря

Боксерский бой Даниэль Дюбуа — Джарелл Миллер 23 декабря начнется после 18.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боксер Джаррелл Миллер.
Джаррелл Миллер.
Фото Global Look Press

23 декабря, в субботу, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа проведет поединок с американцем Джареллом Миллером. Их бой на «Кингдом Арена» начнется после 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию противостояния Дюбуа — Миллер можно будет увидеть по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Следите за ключевыми событиями битвы боксеров с помощью матч-центра «СЭ».

У 35-летнего Миллера в профессиональном боксе — 26 побед и один бой завершился ничейным исходом. На счету 26-летнего Дюбуа — 19 побед и два поражения.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера 23 декабря в Саудовской Аравии.

Смотри турнир по боксу с поединком Дмитрий Бивол — Линдон Артур в Okko!

Дмитрий Бивол и&nbsp;Линдон Артур. Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ООО «ОККО». ИНН  7814665871

18+

Бокс
Даниель Дюбуа
Джаррелл Миллер
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Валиева победила в короткой программе на чемпионате России в Челябинске
Рузиль Минекаев стал звездой после роли Адидаса-младшего в «Слове пацана»
Немецкий журналист отметил отсутствие у ВСУ шансов на новые попытки наступления
Косачев назвал последствия конфискации замороженных активов РФ
The Hill узнала об угрозе Европе со стороны Украины
Глава МИД Польши заявил о «зашедших в тупик» военных операциях ВСУ
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Бивол — Линдон Артур: время начала и где смотреть трансляцию боя 23 декабря

Бивола на дуэли взглядов представили как уроженца Киргизии из Калифорнии

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости