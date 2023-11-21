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Сегодня, 13:12

Боксер Гассиев перенес операцию и возобновит тренировки в январе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боксер Мурат Гассиев перенес операцию на шее и вернется к тренировкам в январе.

«Мурат перенес операцию на шее. Он возобновит тренировки в январе», — приводит заявление команды Гассиева ТАСС.

В поединке на турнире в Турции, который прошел в ночь с 30 сентября на 1 октября, Гассиев проиграл Валлину раздельным судейским решением (115-113, 112-117, 115-113). После этого боя россиянин потерял титул WBA Inter-Continental.

На счету 29-летнего Гассиева 30 побед на профессиональном ринге, 2 поражения, еще один его бой был признан несостоявшимся.

Источник: https://tass.ru/sport/19336753
Бокс
Мурат Гассиев
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