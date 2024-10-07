Бетербиев: «Не скажу, что сильно заинтересован в поединке с Альваресом»

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал возможный поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

«У Канело был один из поясов в полутяжелом весе. Тогда я действительно хотел подраться с ним. А сейчас... Не думаю. Не скажу, что сильно заинтересован в этом поединке. Для меня всегда самое главное — чемпионские титулы», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

39-летний Бетербиев — чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии IBF, WBC и WBO. Рекорд в боксе — 20 побед и ни одного поражения. 12 октября Бетербиев проведет бой против Дмитрия Бивола за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Альварес завоевал титул WBO в полутяжёлом весе в ноябре 2019 года, нокаутировав россиянина Сергея Ковалёва и став чемпионом мира в четырёх весовых категориях.