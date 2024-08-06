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Сегодня, 20:18

Московская клиника взяла на себя все расходы по операции боксера Двали

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Московская клиника взяла на себя все расходы по операции чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали.

«Клиника взяла на себя все расходы по операции и лечению. Предстоит сложное восстановление», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

Ранее Двали сообщил, что чувствует себя нормально после проведенной операции.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Позже стало известно, что суд арестовал девятерых участников массовой драки в Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство российского боксера.

Источник: ТАСС
Дмитрий Двали
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