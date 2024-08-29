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Папин бьет наповал! 5 самых мощных нокаутов в карьере боксера

Топ-5 нокаутов боксера Папина
Отдел единоборств «СЭ»
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Алексей Папин.
Фото Соцсети
Алексей вырубал даже тех, кто до него не падал.

Вечером 30 августа в Череповце состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого чемпион WBA Asia Алексей Папин сразится с доминиканцем Феликсом Валерой. В преддверии поединка вспоминаем пять самых крутых нокаутов Папина, благодаря которым он стал одним из самых больших боксеров России.

Алексей Папин, Владимир Хрюнов и&nbsp;Феликс Валера. Папин vs Валера. Что мы увидим на ринге: сенсацию, безволие или нормальный бой?

Руслан Файфер

Бой с Русланом Файфером стал важным этапом в карьере Папина. Алексею было необходимо закрыть поражение от Илунги Макабу, а Файфер был явно не из тех боксеров, кем обычно латают дыры в рекорде. До поражения Папину у Файфера было лишь одно поражение в карьере, и то по очкам.

Поединок Алексея и Руслана продлился чуть больше пяти раундов. В начале шестого отрезка Папин отправил соперника в нокдаун, после которого он смог подняться, но рефери не позволил ему продолжать, так как из-за ударов Алексея он был не таким собранным.

Дилан Прашович

Папин — нереальный нокаутер, что он доказывал в 16 из 19 профессиональных боев. Один из лучших его хайлайтов случился в поединке против Дилана Прашовича на турнире в Омске. Черногорец два раза упал еще в первом раунде после ударов Папина по печени, но нашел силы, чтобы подняться и дожить до гонга.

В середине второго раунда Папин снова без проблем достал печень соперника. Тот рухнул и встал на счет 10. Мог и не подниматься: спустя несколько секунд Алексей снова стукнул Прашовича по тому же месту, и в этот раз времени на восстановление черногорцу не хватило.

Дамир Бельо

Боснийский боксер Бельо подошел к поединку против Папина в статусе непобежденного с 26 победами и полным отсутствием поражений. Оппозиция у Бельо была не сказать, что суперконкурентная, но 21 из тех побед он одержал досрочно.

Папин же шел на серии из трех побед нокаутом, и дальше шестого раунда поединки не заходили. Так же случилось и с Бельо, который, похоже, не справился с давлением московских трибун. Во втором раунде после правого оверхенда от Папина босниец затанцевал, и Алексею осталось нанести еще пару добивающих ударов, в результате рефери Андрей Курнявка остановил бой.

Айзек Чилемба

В мае 2024 года Папин сразился с известным российской аудитории малавийцем Айзеком Чилембой, который в свое время достойно отбоксировал с Дмитрием Биволом, Сергеем Ковалевым и Максимом Власовым. Все эти поединки прошли всю дистанцию — до Папина африканец проиграл досрочно только один раз, когда сломал руку в поединке с Александром Гвоздиком. Нокаутировать же Чилембу не мог никто.

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Первым это сделал Алексей, причем хватило ему для нокаута всего два раунда. За 10 секунд до конца второй трехминутки Папин уронил Чилембу на настил и завоевал пояс WBA Asia. Безусловно, Чилемба — боксер более легкой категории, однако раньше ему доводилось выступать в первом тяжелом весе, и он не просто не был нокаутирован, а победил россиянина Александра Кубича. А для Папина эта победа стала первым серьезным шагом к тому, чтобы добраться до неоспоримого титула WBA.

Исмаил Силлах

В 2017 году Папин встретился с опытным украинским боксером Исмаилом Силлахом. Силлах имел солидный послужной список и опыт выступлений на высоком уровне, он бился со многими серьезными соперниками по профи, а в любителях дважды встретился с Артуром Бетербиевым. Правда, оба поединка Артуру он проиграл.

Папин решил не тянуть время: поединок с Силлахом завершился уже в первом раунде. Алексей пошел вперед с первых секунд, начал забивать соперника у канатов, и все это привело к тому, что в начале третьей минуты Силлах рухнул лицом вниз без сознания.

Бокс
Алексей Папин
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Уступил пояс Биволу и ни разу не проигрывал нокаутом. Что известно о сопернике Алексея Папина
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