Папин бьет наповал! 5 самых мощных нокаутов в карьере боксера

Алексей вырубал даже тех, кто до него не падал.

Вечером 30 августа в Череповце состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого чемпион WBA Asia Алексей Папин сразится с доминиканцем Феликсом Валерой. В преддверии поединка вспоминаем пять самых крутых нокаутов Папина, благодаря которым он стал одним из самых больших боксеров России.

Руслан Файфер

Бой с Русланом Файфером стал важным этапом в карьере Папина. Алексею было необходимо закрыть поражение от Илунги Макабу, а Файфер был явно не из тех боксеров, кем обычно латают дыры в рекорде. До поражения Папину у Файфера было лишь одно поражение в карьере, и то по очкам.

Поединок Алексея и Руслана продлился чуть больше пяти раундов. В начале шестого отрезка Папин отправил соперника в нокдаун, после которого он смог подняться, но рефери не позволил ему продолжать, так как из-за ударов Алексея он был не таким собранным.

Дилан Прашович

Папин — нереальный нокаутер, что он доказывал в 16 из 19 профессиональных боев. Один из лучших его хайлайтов случился в поединке против Дилана Прашовича на турнире в Омске. Черногорец два раза упал еще в первом раунде после ударов Папина по печени, но нашел силы, чтобы подняться и дожить до гонга.

В середине второго раунда Папин снова без проблем достал печень соперника. Тот рухнул и встал на счет 10. Мог и не подниматься: спустя несколько секунд Алексей снова стукнул Прашовича по тому же месту, и в этот раз времени на восстановление черногорцу не хватило.

Дамир Бельо

Боснийский боксер Бельо подошел к поединку против Папина в статусе непобежденного с 26 победами и полным отсутствием поражений. Оппозиция у Бельо была не сказать, что суперконкурентная, но 21 из тех побед он одержал досрочно.

Папин же шел на серии из трех побед нокаутом, и дальше шестого раунда поединки не заходили. Так же случилось и с Бельо, который, похоже, не справился с давлением московских трибун. Во втором раунде после правого оверхенда от Папина босниец затанцевал, и Алексею осталось нанести еще пару добивающих ударов, в результате рефери Андрей Курнявка остановил бой.

Айзек Чилемба

В мае 2024 года Папин сразился с известным российской аудитории малавийцем Айзеком Чилембой, который в свое время достойно отбоксировал с Дмитрием Биволом, Сергеем Ковалевым и Максимом Власовым. Все эти поединки прошли всю дистанцию — до Папина африканец проиграл досрочно только один раз, когда сломал руку в поединке с Александром Гвоздиком. Нокаутировать же Чилембу не мог никто.

Первым это сделал Алексей, причем хватило ему для нокаута всего два раунда. За 10 секунд до конца второй трехминутки Папин уронил Чилембу на настил и завоевал пояс WBA Asia. Безусловно, Чилемба — боксер более легкой категории, однако раньше ему доводилось выступать в первом тяжелом весе, и он не просто не был нокаутирован, а победил россиянина Александра Кубича. А для Папина эта победа стала первым серьезным шагом к тому, чтобы добраться до неоспоримого титула WBA.

Исмаил Силлах

В 2017 году Папин встретился с опытным украинским боксером Исмаилом Силлахом. Силлах имел солидный послужной список и опыт выступлений на высоком уровне, он бился со многими серьезными соперниками по профи, а в любителях дважды встретился с Артуром Бетербиевым. Правда, оба поединка Артуру он проиграл.

Папин решил не тянуть время: поединок с Силлахом завершился уже в первом раунде. Алексей пошел вперед с первых секунд, начал забивать соперника у канатов, и все это привело к тому, что в начале третьей минуты Силлах рухнул лицом вниз без сознания.