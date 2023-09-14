Владимир Минеев подерется по правилам кикбоксинга с Рафаэлем Карвальо в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 сентября в Элисте. Ориентировочное время начала поединка — 00.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Минеев — Карвальо. В прямом эфире поединок покажет телеканал «РЕН ТВ».

Владимир Минеев — российский кикбоксер, боец ММА, чемпион мира и Европы. В его активе 18 боев, одно поражение и одна ничья. Предыдущий поединок провел осенью 2022-го против Фернандо Родригеса. В этой схватке 33-летний россиянин победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Рафаэль Карвальо — бразильский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator MMA в среднем весе. На его счету 21 поединок, 16 побед и пять поражений. Последний бой провел весной прошлого года на турнире Bellator 277, проиграв Довлетджану Ягшимурадову техническим нокаутом.