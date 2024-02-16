В Москве в пятницу, 16 февраля, на арене «Динамо» пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

В главном бою вечера Кевин Джонсон проведет поединок против ирландского боксера Шона Тернера. Это первый бой американца Кевина после получения российского гражданства.

Старт основного карда — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Видеотрансляцию турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Прямой эфир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в полном объеме доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

На процедуре взвешивания вес Тернера составил 128 кг, а Джонсона — 113 кг. Спортсмены выступают в супертяжелой весовой категории.

Джонсон в профессиональной карьере провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 раз — нокаутом) и 22 поражения, еще два боя свел вничью. На счету 32-летнего ирландца рекорд 12-4.

Читайте основную информацию о турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в материале «СЭ».