Кевин Джонсон — Шон Тернер: смотреть трансляцию боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
В Москве в пятницу, 16 февраля, на арене «Динамо» пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
В главном бою вечера Кевин Джонсон проведет поединок против ирландского боксера Шона Тернера. Это первый бой американца Кевина после получения российского гражданства.
Старт основного карда — в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Видеотрансляцию турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
Прямой эфир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в полном объеме доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».
На процедуре взвешивания вес Тернера составил 128 кг, а Джонсона — 113 кг. Спортсмены выступают в супертяжелой весовой категории.
Джонсон в профессиональной карьере провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 раз — нокаутом) и 22 поражения, еще два боя свел вничью. На счету 32-летнего ирландца рекорд 12-4.
Читайте основную информацию о турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в материале «СЭ».