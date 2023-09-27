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Владимир Минеев может быть освобожден от участия в СВО

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев может быть освобожден от участия в СВО. Об этом «СЭ» сообщил тренер Минеева Расул Магомедалиев.

— Он (Владимир Минеев — Прим. «СЭ») — депутат. Мы же знаем, что он депутат, а депутаты, как я знаю, освобождаются от СВО. Узнал об этой новости когда недавно был в Калмыкии.

— Вполне вероятно, что он может быть освобожден?

— Да-да. Это хорошая новость, чтобы он мог полноценно подготовиться на этот бой.

12 сентября Минеев сообщил, что стал депутатом Донецкого народного совета.

Следующим соперником Минеева станет Иван Штырков. Бой состоится 18 ноября и пройдет по правилам кикбоксинга.

Владимир Минеев
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