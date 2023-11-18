Трансляция боя Владимир Минеев — Иван Штырков пройдет на РЕН ТВ в ночь на 19 ноября

Чемпион Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев проведет поединок против бойца ММА Ивана Штыркова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в ночь на 19 ноября. Бойцы подерутся в Сочи на территории «RED Arena». Начало — около 00.25 по московскому времени.

Поединок Минеев — Штырков возглавит вечер турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Их бой пройдет в формате трех раундов по три минуты по правилам кикбоксинга.

Канал РЕН ТВ покажет видеотрансляцию противостояния Минеев — Штырков в прямом эфире на ТВ и на сайте. Включайте телевизор в 23.00.

У 35-летнего Штыркова в ММА — 22 победы, два поражения и одна ничья. На счету 33-летнего Минеева в смешанных единоборствах — 16 побед, одно поражение и одна ничья.

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