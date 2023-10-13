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Сегодня, 17:22

Василевский рассказал, что не будет против, если его сыновья станут бойцами

Руслан Минаев
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Боец ММА Вячеслав Василевский рассказал, что не видит ничего плохого, если его сыновья станут профессиональными бойцами.

«По поводу профессиональности... Если у них будет хорошо получаться, почему нет? Я ничего не вижу в этом плохого. Если они станут борцами, боксерами... Самое страшное, когда человек не может найти свое место в жизни», — цитирует бойца РЕН ТВ.

27 октября Василевский подерется с Ильясом Якубовым в рамках турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Источник: РЕН ТВ
ММА
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