Василевский рассказал, что не будет против, если его сыновья станут бойцами

Боец ММА Вячеслав Василевский рассказал, что не видит ничего плохого, если его сыновья станут профессиональными бойцами.

«По поводу профессиональности... Если у них будет хорошо получаться, почему нет? Я ничего не вижу в этом плохого. Если они станут борцами, боксерами... Самое страшное, когда человек не может найти свое место в жизни», — цитирует бойца РЕН ТВ.

27 октября Василевский подерется с Ильясом Якубовым в рамках турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».