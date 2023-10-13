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Сегодня, 17:18

Рябой сравнил Ивана Емельяненко с его старшим братом Федором

Алина Савинова
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Боец микс-файта Юрий Рябой заявил, что Иван Емельяненко по стилю ведения боя сильно напоминает своего брата Федора.

«Мы отталкивались от боев Феди, потому что они одинаково работают примерно. Что-то есть схожее у всех трех братьев, вот чем максимально он опасен может быть», — приводит РЕН ТВ слова бойца.

Рябой проведет бой против Ивана Емельяненко 27 октября в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

35-летний Емельяненко дебютировал в октагоне в мае 2023 года. В своем дебютном бою он одержал победу над Алексеем Леденевым.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1151460-riaboi-sravnil-ivana-emelianenko-s-poslednim-imperatorom
Иван Емельяненко
Федор Емельяненко
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