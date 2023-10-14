Романкевич считает, что один удар может решить судьбу его поединка с Дациком

Белорусский боец Петр Романкевич поделился ожиданиями от боя против россиянина Вячеслава Дацика.

«Мы деремся в супертяжелом весе, и, когда закрывается клетка, может произойти все что угодно. Один удар может решить исход поединка. Это доказывал и я, и Слава, и Ислам Каримов, поэтому единственный удар может решить исход боя, мы готовы и принимать, и бить. 27 числа все увидите», — цитирует Романкевича РЕН ТВ.

Бой Дацика и Романкевича станет главным поединком нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября.