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Сегодня, 15:39

Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку в Череповце

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Череповце в Центре боевых искусств прошла открытая тренировка участников «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Нет, на самом деле, это не полноценная тренировка. Мы больше пришли для людей, которые в пятницу придут поддержать нас. Это все для них», — приводит слова российского боксера Глеба Бакши РЕН ТВ.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдут 30 августа в Ледовом дворце в Череповце. В главном бою вечера сойдутся российский боксер Алексей Папин и доминиканец Феликс Валера. В соглавном бою на ринге встретятся россиянин Глеб Бакши и американец Джиан Гарридо.

Алексей Папин
Глеб Бакши
Феликс Валера
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