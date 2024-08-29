Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку в Череповце

В Череповце в Центре боевых искусств прошла открытая тренировка участников «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Нет, на самом деле, это не полноценная тренировка. Мы больше пришли для людей, которые в пятницу придут поддержать нас. Это все для них», — приводит слова российского боксера Глеба Бакши РЕН ТВ.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдут 30 августа в Ледовом дворце в Череповце. В главном бою вечера сойдутся российский боксер Алексей Папин и доминиканец Феликс Валера. В соглавном бою на ринге встретятся россиянин Глеб Бакши и американец Джиан Гарридо.