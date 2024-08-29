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Сегодня, 11:25

Макгрегор — Тернеру и Бейтсу: «Удачи, джентльмены, да благословит вас Бог. Покажите русским пример»

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Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор записал видеообращение к ирландцам Шону Тернеру и Тони Бейтсу, которые выступят на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Череповце.

30 августа Тернер попытается взять реванш у Кевина Джонсона, а Бейтс подерется с Эдгаром Гукасяном.

«Как дела, ребята? Знаменитый Конор Макгрегор здесь, посреди открытого океана. Я посылаю наилучшие пожелания Шону Тернеру и Тони Бейтсу из Crumlin Boxing Club, которые сражаются в России, представляя страну, Изумрудный остров. Удачи, джентльмены. Да благословит вас Бог. Руки вверх. Покажите русским пример, двойной бэкхенд», — сказал Макгрегор.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдут в череповецком Ледовом дворце.

В главном бою вечера сойдутся российский боксер Алексей Папин и доминиканец Феликс Валера. Он пройдет в формате 12 раундов по 3 минуты.

В соглавном бою на ринге встретятся россиянин Глеб Бакши и американец Джиан Гарридо. Их схватка пройдет в формате 8 раундов по 3 минуты.

Источник: Официальный сайт РЕН ТВ
Конор Макгрегор
Шон Тернер
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