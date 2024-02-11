Тернер пообещал вырубить Джонсона

Ирландский боец Шон Тернер поделился ожиданиями от боя против американца Кевина Джонсона, недавно получившего российский паспорт.

«Передайте ему, чтобы он знал, я его вырублю. Вот и все. Для всех, кто будет смотреть наш бой с Кевином Джонсоном, подключайтесь 16 февраля, и вы увидите великий нокаут от ирландского боксера Шона Тернера», — цитирует Тернера РЕН ТВ.

16 февраля Джонсон и Тернер встретятся в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. 11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.