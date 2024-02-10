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10 февраля, 14:57

Максим Федоров пообещал зрелищный бой с Романовым

Виктория Кравченко
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Боец поп-ММА Максим Федоров обратился к Сергею Романову перед их боем в октагоне 16 февраля в рамках полуфинала Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Мне нет разницы, с кем выходить. Мои бои все зрелищные, и в этом бою я тоже буду рубиться. Думаю, получится зрелищно.

В этот бой я буду входить в клетку, чтобы снести голову. Или мне снесут. Хочу сказать: Серега, держи руки выше, а то башка отлетит», — цитирует Федорова РЕН ТВ.

Турнир пройдет по обновленной схеме: помимо главного и соглавного поединков вечера, зрители увидят два боя полуфинала Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ», участники которого поборются за внушительный денежный приз.

Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты». Турнир состоится 16 февраля на волейбольной арене «Динамо» в Москве, его начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1189219-bashka-otletit-maks-vdv-poobeshchal-zrelishchnyi-boi-s-romanovym
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