Максим Федоров пообещал зрелищный бой с Романовым

Боец поп-ММА Максим Федоров обратился к Сергею Романову перед их боем в октагоне 16 февраля в рамках полуфинала Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Мне нет разницы, с кем выходить. Мои бои все зрелищные, и в этом бою я тоже буду рубиться. Думаю, получится зрелищно.
В этот бой я буду входить в клетку, чтобы снести голову. Или мне снесут. Хочу сказать: Серега, держи руки выше, а то башка отлетит», — цитирует Федорова РЕН ТВ.
Турнир пройдет по обновленной схеме: помимо главного и соглавного поединков вечера, зрители увидят два боя полуфинала Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ», участники которого поборются за внушительный денежный приз.
Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты». Турнир состоится 16 февраля на волейбольной арене «Динамо» в Москве, его начало запланировано на 23:00 по московскому времени.