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Суров заявил, что настраивается на тяжелый поединок с Тетериным

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боксер Давид Суров рассказал о своих ожиданиях от поединка против соотечественника Святослава Тетерина в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Соперник непростой. Будем боксировать с ним уже в четвертый раз. Два раза выиграли — еще раз выиграем. Буду настраиваться на тяжелый поединок, а там — как пойдет», — цитирует Сурова РЕН ТВ.

Бой между Суровым и Тетериным откроет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 25 октября. Мероприятие состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
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