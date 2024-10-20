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Кудряшов — о Родригесе: «Его лысая голова треснет, как бразильский орех»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от своего поединка против бразильца Фернандо Родригеса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Что я там не видел в этих бразильцах? Его ждет, что лысая голова треснет, как орех бразильский. Видели орех? Точно так же, как скорлупа бразильского ореха, если будет много разговаривать», — цитирует Кудряшова РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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