Штырков заявил о стопроцентной готовности к бою с Минеевым

Иван Штырков по итогам открытой тренировки заявил, что полностью готов к бою с Владимиром Минеевым на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Подвигались, пропотели, немножко размялись. Чувствую себя замечательно. Как мне кажется, готов на все сто. Все любители единоборств и зрители РЕН ТВ, обязательно включайте свои телевизоры, гаджеты, планшеты. 18 ноября будет жарко», — приводит слова Штыркова РЕН ТВ.

18 ноября на «RED Арене» в Сочи состоится новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главный бой — схватка Штыркова и Минеева. Встреча спортсменов пройдет в формате «три раунда по три минуты».

В соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев и иранец Сина Каземи. Он пройдет в формате пяти раундов по три минуты.