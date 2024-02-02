Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

2 февраля, 21:27

Садоков спрогнозировал рубку в бою Романова и Федорова

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Поединок между Сергеем Романовым и Максимом Федоровым в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет настоящей рубкой, считает спортивный комментатор Александр Садоков.

«Романов — очень известная личность в мире российского ММА. Одно время он плотно гремел и на больших турнирах, затем немного сдал. И сейчас мне кажется, что для Сергея этот бой во многом определяющий. Федоров очень хороший, обученный. Зрители РЕН ТВ его помнят по поединку с Вячеславом Василевским, где Федоров выглядел здорово и дал хороший отпор Вячеславу», — приводит слова Садокова РЕН ТВ.

Комментатор не стал давать на прогноз, но подчеркнул, что бой между Романовым и Федоровым будет рубкой.

Турнир пройдет по обновленной схеме: помимо главного и соглавного поединков вечера, зрители увидят два боя полуфинала Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ», участники которого поборются за внушительный денежный приз.

Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты». Турнир состоится 16 февраля на волейбольной арене «Динамо» в Москве, его начало запланировано на 23:00 по московскому времени

Источник: РЕН ТВ
1
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Кучеров занял последнее место в конкурсах в Матче звезд НХЛ
Миллиардеры решили поддержать «Допинговую Олимпиаду»
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Садоков: «Проведение боя между Джонсоном и Тернером в шингардах сделает его по-настоящему интересным»

Романов: «Я полон сил и мотивации перед боем с Федоровым»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости