Садоков спрогнозировал рубку в бою Романова и Федорова

Поединок между Сергеем Романовым и Максимом Федоровым в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет настоящей рубкой, считает спортивный комментатор Александр Садоков.

«Романов — очень известная личность в мире российского ММА. Одно время он плотно гремел и на больших турнирах, затем немного сдал. И сейчас мне кажется, что для Сергея этот бой во многом определяющий. Федоров очень хороший, обученный. Зрители РЕН ТВ его помнят по поединку с Вячеславом Василевским, где Федоров выглядел здорово и дал хороший отпор Вячеславу», — приводит слова Садокова РЕН ТВ.

Комментатор не стал давать на прогноз, но подчеркнул, что бой между Романовым и Федоровым будет рубкой.

Турнир пройдет по обновленной схеме: помимо главного и соглавного поединков вечера, зрители увидят два боя полуфинала Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ», участники которого поборются за внушительный денежный приз.

Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты». Турнир состоится 16 февраля на волейбольной арене «Динамо» в Москве, его начало запланировано на 23:00 по московскому времени