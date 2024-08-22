Сергей Калинин поддержал Папина перед боем с Валерой

Сергей «Кратос» Калинин прокомментировал форму боксера Алексея Папина в преддверии поединка россиянина с доминиканцем Феликсом Валерой в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Он профессионал, мы вместе были на сборах, и он всегда тренируется, всегда готовится и держит себя в форме. Всей душой болею за Алексея Папина», — приводит слова Калинина РЕН ТВ.

Он добавил, что посмотрел бой Валеры с Дмитрием Биволом и отметил, что доминиканец бьет размашисто, но точно, а его манера ведения боя была неудобной для российского боксера.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 30 августа в Ледовом дворце в Череповце.