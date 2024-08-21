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Сегодня, 18:57

Глеб Бакши заявил, что у него боевое настроение перед матчем с Гарридо

Виктория Кравченко
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Российский боксер Глеб Бакши рассказал, как готовится к бою с американцем Джианом Гарридо и о своем настроении перед поединком на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Все отлично, уже в предвкушении поединка, сейчас находимся на последнем этапе подготовки. Основную подготовку я проходил в Сербии, сейчас приехали в родной зал, так что подводимся уже окончательно, занимаемся весом. В целом настроение отличное, боевое», — цитирует Бакши РЕН ТВ.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 30 августа в Ледовом дворце в Череповце. В главном бою вечера сойдутся российский боксер Алексей Папин и доминиканец Феликс Валера. Он пройдет в формате 12 раундов по 3 минуты.

Поединок Бакши и Гарридо пройдет в формате 8 раундов по 3 минуты.

Источник: РЕН ТВ
Глеб Бакши
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