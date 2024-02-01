Садоков: «Проведение боя между Джонсоном и Тернером в шингардах сделает его по-настоящему интересным»

Спортивный комментатор Александр Садоков поделился ожиданиями от боя между американцем Кевином Джонсоном, недавно получившим российский паспорт, и ирландцем Шоном Тернером.

«Здесь я не совсем понимаю, по каким правилам это будет. Насколько я понимаю, это бой в накладках, так называемых шингардах — маленьких перчатках, которые немногим больше кулака, и, конечно, это вносит дополнительную интригу в этот бой, потому что когда ты всю жизнь боксируешь в больших профессиональных боксерских перчатках, то снижается объем, защита совершенно другая, степень жесткости попадания другая. В общем, это все то, что сделает бой по-настоящему интересным.

Если же они будут в классических боксерских перчатках драться, то это будет соревнование двух боксерских и бойцовских интеллектов, и мне кажется, что здесь Кевин Джонсон все-таки будет выглядеть предпочтительнее, потому что он такой: мало того что обученный, так еще и с хитрецой. Очень расчетливый соперник, умеет заманить соперника в «капкан» и там его наказать, поэтому буду ставить на Кевина", — приводит РЕН ТВ слова Садокова.

16 февраля Джонсон и Тернер встретятся в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. 11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.