Петровский рассказал об ожиданиях от боя между Джонсоном и Тернером

Российский боксер Марк Петровский поделился ожиданиями от боя между американцем Кевином Джонсоном, недавно получившим российский паспорт, и ирландцем Шоном Тернером.

«Это уже совсем другое будет — это не бокс. Кевин уже не сможет так защищаться перчатками и корпусом, потому что почти голый кулак — он будет пролазить, поэтому у Шона Тернера больше шансов появляется. Но все-таки, я думаю, 50 на 50, но у Тернера есть преимущество, потому что он уже дрался в перчатках для ММА», — цитирует Петровского РЕН ТВ.

16 февраля Джонсон и Тернер встретятся в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. 11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.