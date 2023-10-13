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Сегодня, 00:43

Василевский заявил, что у него нет недооценки Якубова

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Вячеслав Василевский рассказал, что думает о своем сопернике Ильясе Якубове.

«Якубов побеждал Дацика, причем он послал Вячеслава в нокдаун даже. Подраться с Дациком по этим правилам (бокса), учитывая то, что разница в весе у них 30 кг, если не больше, и его выиграть — это достаточно непросто», — приводит РЕН ТВ слова Василевского.

Также он добавил, что у него совершенно нет недооценки соперника, обладающего весьма мощным ударом.

Бой между Василевским и Якубовым пройдет 27 октября в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1151282-boets-mma-vasilevskii-zaiavil-chto-u-nego-net-nedootsenki-iakubova
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