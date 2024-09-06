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Папин уверен в победе Кузьмина над Севейджем в кулачном бою на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Руслан Минаев
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Обладатель чемпионского пояса WBA Asia Алексей Папин не сомневается в победе Сергея Кузьмина над Деандре Севейджем в главном поединке турнира по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Ни капли не сомневаемся в его победе. Думаю, что он все-таки сможет перебоксировать именно на классе своего соперника», — цитирует Папина РЕН ТВ.

Бой Кузьмина и Севейджа возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 20 сентября в Красногорске.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Папин
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