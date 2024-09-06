В команде США произошли замены перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Американский боец Тони Чарльз заменит соотечественника Тони Джонсона в поединке против россиянина Даниила Бридова в турнире по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ», сообщает РЕН ТВ.

В другом бою Бретт Пасторе выйдет на замену Брайсу Генри против россиянина Кантемира Калажокова.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 20 сентября в «Вегас Сити Холле» в Красногорске. В главном бою россиянин Сергей Кузьмин подерется с американцем Деандре Севейджем.