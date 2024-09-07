Садоков — о бое Кузьмина и Севейджа: «Две глыбы сойдутся — это будут искры»

Спортивный комментатор Александр Садоков поделился ожиданиями от поединка российского боксера Сергея Кузьмина и американца ДеАндре Севейджа на турнире по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Два высококласснейших боксера выяснят отношения по кулакам. Тем более, оба являются нокаутерами. Множество нокаутов у Кузьмина. Множество нокаутов у Севейджа. У него шесть боев, шесть побед, все одержаны досрочно. Поэтому, вы представляете, да, такие две глыбы сойдутся в ринге для кулачных боев, тем более он же еще и поменьше, для кулачных боев. Там отступать будет некуда. И это будут искры», — цитирует Садокова РЕН ТВ.

Бой Кузьмина и Севейджа пройдет 20 сентября в «Вегас Сити Холле». Формат поединка — 5 раундов по 2 минуты.