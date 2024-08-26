Гарридо назвал бой против Бакши самым важным в карьере
Американский боксер Джиан Гарридо поделился ожиданиями от поединка против россиянина Глеба Бакши на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Да, это правда мой самый важный бой. У меня сильный противник, у него хорошая карьера в любителях. Я серьезно воспринимаю этот бой, хорошо подготовлен и жду боя», — цитируют Гарридо «Известия».
Суперсерия «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 30 августа в Череповце. В главном бою вечера Алексей Папин будет драться с доминиканцем Феликсом Валерой.
Источник: «Известия»
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